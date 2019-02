Il Festival Nazionale del Teatro “Maschera d’oro” al San Marco

Al Teatro San Marco di Vicenza terzo appuntamento con la nuova edizione della kermesse, organizzata dal Comitato regionale della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita) e abbinata al 25° Premio “Faber Teatro” di Confartigianato Vicenza

31° Festival Nazionale “Maschera d’Oro”

Sabato 23 febbraio il Nuovo Teatro Stabile Mascalucia

in “Yerma” di Federico Garcia Lorca

Tornano alla “Maschera d’Oro”, dopo la vittoria dello scorso anno, gli attori del Nuovo Teatro Stabile Mascalucia, dalla provincia di Catania. La formazione siciliana è attesa sabato 23 febbraio alle 21, al Teatro San Marco di Vicenza, con “Yerma” di Federico Garcia Lorca, per la regia di Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia, lavoro con il quale il gruppo tenterà di riconquistare la kermesse nazionale, giunta alla 31ª edizione e organizzata dal Comitato veneto della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita).

Composta nel 1934, “Yerma” fa parte della cosiddetta “trilogia lorchiana”, completata da “Nozze di sangue” del 1933 e “La casa di Bernarda Alba” del 1936, opere con le quali condivide il forte legame con le radici più ataviche della tradizione spagnola, intrisa di elementi ancestrali presi dal mito e dal mondo della magia popolare, ma al tempo stesso ricche di tematiche universali, profondamente umane e con la figura femminile come fulcro.

Articolato in quadri, “Yerma” – termine che in spagnolo significa “deserto” e “sterile” – prende il titolo dal nome della protagonista, una donna che non riesce ad accettare il fatto di non avere figli: una sterilità, la sua, indotta dal marito, che figli non può né vuole averne. Stretta dalla disperazione, Yerma trasforma il suo bisogno in un’ossessione, scontrandosi con l’opprimente famiglia del marito e con lo sguardo, cattivo e morboso, della piccola comunità nella quale vive. La sua personale battaglia la porterà ad attraversare confini inesplorati e oscuri, scoprendo misteri e segreti gelosamente celati, scomode verità nascoste sotto una cortina di apparente onestà e rigore.

L’Associazione artistica culturale Nuovo Teatro Stabile Mascalucia, costituitasi oltre trent’anni fa, si occupa di produzione teatrale e di formazione. Molto vario il repertorio, che spazia dalla commedia musicale alla drammaturgia brillante contemporanea, fino all’allestimento di testi della tradizione siciliana. Con il Teatro “San Gabriele” dei Padri Passionisti a Mascalucia come base operativa, il gruppo continua con passione il proprio percorso artistico, costellato di premi e riconoscimenti: tra questi, lo scorso anno, la vittoria alla 30ª edizione del Festival, con un intenso allestimento di “Uno sguardo dal ponte” di Arthur Miller, per la regia di Rita Re.

Il festival è realizzato in collaborazione con Regione del Veneto, Comune di Vicenza, Il Giornale di Vicenza e Confartigianato provinciale, che mette in palio il 25° Premio Faber Teatro. Gode inoltre del patrocinio, tra gli altri, di Ministero dei Beni e delle Attività culturali, Amministrazione Provinciale di Vicenza e Fita nazionale. Biglietti interi a 10 euro, a 8.50 i ridotti. Prevendite a Fita Veneto, stradella delle Barche 7 a Vicenza (tel. 0444 324907, al mattino, dal lunedì al venerdì). Biglietteria del San Marco aperta dalle 19 la sera dello spettacolo (tel. 0444 921560). Informazioni su www.fitaveneto.org e nella pagina Facebook dedicata al festival.