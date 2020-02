Il CPV con i Rotary di Vicenza per un “progetto rosa”

Continua l’impegno della Fondazione Centro Produttività Veneto per sostenere l’occupazione e l’imprenditoria femminile, con la nuova edizione del progetto “Il Rotary Club con le donne: le competenze professionali e imprenditoriali da mettere in gioco”, finanziato dal Rotary Club Vicenza, Rotary Club Valle dell’Agno, Rotary Club Vicenza Berici e Rotary Club Vicenza Palladio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’associazione Donna Chiama Donna di Vicenza, intende sostenere dieci donne disoccupate nella definizione del percorso lavorativo, nell’analisi e nella valorizzazione delle competenze professionali, ma anche nell’accompagnamento al lavoro fornendo strumenti e metodi di ricerca attiva. Tra gli obiettivi dei 13 incontri, che si terranno dal 10 al 26 marzo, anche quello di facilitare il superamento di disagi e di difficoltà psico-sociali legate al percorso formativo e professionale e di orientare le partecipanti sulle scelte professionali a loro disposizione, l’inclusa l’autoimprenditorialità. Oltre alle attività di laboratorio e formazione in gruppo, le partecipanti potranno usufruire di incontri individuali e di assistenza personalizzata.

Per partecipare è necessario mandare la candidatura entro il 26/02 all’indirizzo: ghiotto@cpv.org.