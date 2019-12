Il campione olimpionico Igor Cassina fra i bambini della Fusari

L’olimpionico medaglia d’oro ad Atene ospite della scuola materna IGOR CASSINA AL FUSARI di Altavilla Vicentina L’emozione di trovarsi davanti un campione olimpico è unica fin da piccoli. Questa è stata la sensazione provata dai bambini della scuola Fusari di Altavilla Vicentina che ha avuto l’onore di ospitare Igor Cassina, medaglia d’oro ad Atene 2004. Il campione Olimpico si è soffermato sull’importanza dello sport, da curare e amare fin da piccoli, interrogando i bambini sullo sport da loro praticato, fino far vedere a tutti il suo “camminare con le mani”. Al termine, Igor Cassina ha acceso l’albero di Natale preparato dai bambini, dando avvio alle festività nella scuola. Qualche giorno prima, al Fusari, erano stati ospiti una delegazione di Carabinieri e di Polizia, ai quali i bambini hanno dedicato una canzone ed una poesia, consegnando loro un cartellone con tutto quello che i piccoli pensano delle forze dell’ordine, come segno di ringraziamento per quello che fanno per la nostra sicurezza. “Invitiamo nella nostra scuola quelle persone che possono trasmettere messaggi importanti per i nostri bambini, perché, dalla sicurezza allo sport, si cresce imparando, ma anche guardando chi ha raggiunto importanti traguardi. Cassina si è messo al livello dei bambini e le Forze dell’Ordine hanno mandato messaggi pieni di significato” afferma Vigolo Mirko, presidente della scuola