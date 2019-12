IL BILOCALE DEL PAPA SARÀ ESEMPIO PER I CARDINALI?

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Interviste ai vicentini sulla notizia pubblicata da Gianluigi Nuzzi, secondo la quale il Papa vive in un bilocale e i cardinali in appartamenti da 600 metri quadrati. Credete ancora nella Chiesa? Papa Francesco riuscirà ad essere un esempio per l’istituzione di cui è a capo? Di Karemi Furlani