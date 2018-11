IEG – Si dimette Marzotto, Rucco e Xoccato: “Siamo dispiaciuti, ora lavoriamo assieme per quotazione in Borsa”

Ieg, dimissioni di Matteo Marzotto: il commento del sindaco Rucco e del presidente della Camera di Commercio Xoccato

Il sindaco e presidente della Provincia Francesco Rucco e il presidente della Camera di Commercio Giorgio Xoccato commentano le dimissioni di Matteo Marzotto dal consiglio di amministrazione di IEG: “In qualità di soci pubblici di IEG, tramite Vicenza Holding spa, siamo dispiaciuti per la decisione di Matteo Marzotto, che abbiamo appreso dagli organi di stampa e di cui prendiamo atto. Rimaniamo convinti che questo sia il momento di lavorare assieme, Vicenza e Rimini, con l’obiettivo comune di sostenere e perseguire l’operazione di quotazione in borsa di IEG”.

Matteo Marzotto si è dimesso dalla vicepresidenza di Ieg – Italian Exhibition Group, la società nata dalla fusione delle fiere di Rimini e Vicenza. Le dimissioni, già annunciate, arrivano prima del previsto sbarco in Borsa di Ieg. Marzotto, già da tempo in polemica con la gestione del presidente, il riminese Lorenzo Cagnoni, lo annuncia con una lettera che il Giornale di Vicenza pubblica oggi 16 novembre.

Marzotto denuncia il mancato «rispetto istituzionale del socio di minoranza, troppo spesso mal tollerato a tenuto in disparte, anche in occasioni di importanti decisioni, come quella dell’assegnazione della progettazione per gli ampliamenti dei quartieri fieristici, portata in Cda dall’ad Ravanelli a cose ampiamente fatte e per mera informativa».

L’ex vicepresidente esprime il suo «dissenso rispetto al licenziamento di Corrado Facco, che ha evidentemente pagato dazio per la sua provenienza e, forse, addirittura per la sua estraneità al contesto riminese di cui gli organi di stampa stanno dando in questi giorni quello che appare un triste resoconto. Il nostro modo di vedere – ha concluso Marzotto riferendosi al presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni – è opposto praticamente su tutto, tranne che sulla bontà della fusione delle due società fieristiche e della loro quotazione in Borsa».