I vigili salvano pastore tedesco intrappolato

Poco dopo le 14 di di lunedì 22 luglio, è arrivata alla Centrale Operativa della Polizia Locale Nord Est Vicentino, la segnalazione da parte di un privato cittadino per la presenza di un cane intrappolato all’interno di un fossato in località Cà Benetti del Comune di Bolzano Vicentino.

Una pattuglia del Distaccamento di Sandrigo ha raggiunto il posto in pochi minuti e gli agenti, al loro arrivo, venivano fin da subito attirati da un gemito di sofferenza proveniente dal tunnel di scolo sottostante il tratto autostradale della A 31.

Avvicinandosi scorgevano l’animale intrappolato all’interno del fossato colmo d’acqua e fango e pertanto impossibilitato ad uscirne autonomamente.

Il cane, visibilmente scosso e stremato anche a causa delle elevate temperature, veniva immediatamente soccorso e portato in una posizione di sicurezza grazie all’utilizzo dell’attrezzatura in dotazione agli agenti, in attesa dell’arrivo sul posto del Servizio Veterinario dell’ ULSS 8 Berica.

Congiuntamente poi si procedeva a recuperare l’animale estraendolo dal fossato colmo d’acqua, traendolo così in salvo.Così per Sira, femmina di quattro anni, finiva una brutta avventura di mezza estate e la stessa veniva riconsegnata alla legittima proprietaria che, commossa ringraziava gli agenti della Polizia Locale e l’operatore del servizio veterinario per il loro tempestivo ed essenziale intervento.Anche Sira, tornata a casa appariva visibilmente rinfrancata.