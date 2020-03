I Musei Civici di Vicenza aderiscono all’iniziativa #museichiusimuseiaperti

Nonostante l’emergenza Coronavirus abbia costretto alla chiusura al pubblico di musei e monumenti, il servizio attività culturali e museali del Comune di Vicenza si è attivato per aprire virtualmente le porte del circuito cittadino, in linea con i più grandi musei italiani ed esteri.

Nelle ultime settimane, infatti, è stata implementata l’attività sui social network, con contenuti e video mirati a far scoprire le opere delle collezioni civiche attraverso i percorsi tematici presenti nel sito www.museicivicivicenza.it.

Inoltre, grazie alla collaborazione delle operatrici per la didattica museale delle associazioni Ardea e Scatola cultura, saranno pubblicati a partire da oggi una serie di brevi video didattici destinati a bambini e ragazzi, che racconteranno opere e storie legate non solo a Palazzo Chiericati, al Museo del Risorgimento e della Resistenza, al Museo Naturalistico Archeologico, ma anche alla Chiesa di Santa Corona, al Teatro Olimpico e alla Basilica Palladiana.

I video saranno caricati sulla pagina facebook Musei Civici Vicenza almeno tre volte alla settimana e si potranno seguire grazie agli hashtag: #museivicenzacollection #museichiusimuseiaperti #laculturaresiste.

“In questo difficile momento, dove i musei e i monumenti in tutta Italia hanno dovuto chiudere le proprie porte, e tutti sono costretti a restare nelle proprie case, è fondamentale per noi trovare una maniera di proporre contenuti culturali stimolanti che possano arricchire le giornate dei più giovani – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto -. I social network offrono una grande possibilità in questo senso e, con i mezzi consentiti, vogliamo cercare di dar loro la possibilità di conoscere, divertendosi, le incredibili risorse artistiche della nostra città. Questo sarebbe stato impossibile da realizzare senza la preziosa collaborazione dell’Associazione Ardea e di Scatola cultura, che operano da anni nelle nostre sedi museali, e che si sono rese disponibili per questa avventura virtuale”.