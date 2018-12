I dieci peggiori regali di Natale: consigli per regali a persone che odiate

di Cagliostro

Natale tempo di attesa, di acquisti e di sorprese, anche se queste ultime non sempre sono positive. Quante volte, di fronte a regali inopportuni, al momento degli scambi di regali avete sfoderato un sorriso smagliante in segno di approvazione mentre nella vostra mente rimbalzavano pensieri demoniaci poco adatti al clima natalizio che in genere impone una perlopiù ipocrita benevolenza nei confronti del prossimo?

“Basta il pensiero”. In realtà, alle volte il solo pensiero, nel senso letterale del termine, potrebbe bastare ed avanzare di fronte alla mancanza di buongusto e alla poca sensibilità del parente, del conoscente o dell’amico che costretto a farvi un regalo si ferma a comprare cineserie o butta l’occhio sulla prima cosa che ‘sembra simpatica’.

Ebbene abbiamo redatto, avvalendoci del web, dalle nostre esperienze e da alcune testimonianze delle vittime da regalo, una piccola ma utile classifica dei regali peggiori.

Ecco una classifica dei peggiori regali di Natale mai fatti

10. Abbigliamento con tema natalizio: calzini con renne, maglioni con slitte, magliette con vischio o stelle comete (il giorno dopo tale abbigliamento vi riempirà di tristezza e non saprete cosa farne)

9. Calzini bianchi di spugna (in genere… calzini)

8. Candele non profumate

7. Qualsiasi soprammobile (piatti, vassoi, vasi e figure zoomorfe in ceramica, posacenere)

6. Presine da cucina o strofinacci o prodotti per la pulizia della casa. Borderline anche i deodoranti per ambienti

5. Deodoranti per la persona (primo errore) di bassa qualità (errore imperdonabile)

4. Bagnoschiuma o sapone (può essere interpretato come un invito a lavarsi)

3. Per una donna (crema antirughe)

2. Confezioni low cost pre-impaccate di panettone o pandoro + spumante

1. Agende (alcuni riferiscono di aver ricevuto agende di anni passati)

Ovviamente questa classifica può cambiare nell’ordine a seconda della qualità degli oggetti regalati