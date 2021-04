Hockey Valdagno cluster Covid: fuori dai playoff. Gli atleti: “Fateci giocare”

L’80% dei giocatori ha il Covid e l’Hockey Valdagno è escluso dai playoff. Questo il comunicato diramato ieri sera dalla Federazione Italia Sport Rotellistici riguardo al cluster del virus sviluppatosi all’interno della società sportiva valdagnese, in serie A1, neolaureatosi campione italiano con la compagine femminile: “La società HC Valdagno ha comunicato ufficialmente di trovarsi in una situazione di cluster Covid che in questo momento ha colpito circa l’80% del club di A1, con conseguenze anche sulle altre attività di serie B e giovanili e conseguentemente a tutela sua e di tutti gli altri ha dichiarato la propria impossibilità nella prosecuzione dei play off qualificazione di serie A1 considerati i tempi di sosta imposti ai propri atleti dai protocolli sanitari Covid 19. In conseguenza di tale comunicazione e in applicazione a quanto stabilito dal protocollo Covid Fisr articolo 8 secondo comma ultimo punto la società Valdagno serie A1 è estromessa dalla disputa dei play off qualificazione con conseguente passaggio al turno successivo della società avversaria Correggio Hockey”.

Il Valdagno avrebbe dovuto scendere in campo oggi contro il Correggio, ma il campionato invece termina qui.

La risposta della società valdagnese non si è fatta attendere:

“Certamente comprendiamo e condividiamo pienamente la decisione che la società ha preso di non presentarsi a giocare domani.Senza dubbio, un gesto di responsabilità verso i nostri colleghi e avversari e le loro famiglie e parenti.Detto questo, noi come squadre, vorremmo chiedere a tutti, alla Federazione e al resto delle Società coinvolte nella competizione, di mostrare solidarietà con la nostra situazione e considerare la possibilità di permetterci di concludere la nostra stagione sportiva in pista, cercando soluzioni per essere in grado di portare a termine la nostra stagione.Per i valori dello sport, per la nostra gente e tifosi, e soprattutto perché non può essere un virus che mette fine al nostro lavoro e alle nostre illusioni; preghiamo di tenerne conto permettendoci di finire il percorso che abbiamo iniziato molti mesi fa in modo onesto e corretto!”.