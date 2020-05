Furti in un cantiere e in una sanitaria: denunciato

I militari della Stazione di Schio, a conclusione di un’attività investigativa, hanno denunciato Z.S., cittadino scledense di 35 anni, nullafacente con pregiudizi. Gli sono stati addebitati due furti fatti l’11 ed il 15 maggio rispettivamente in un cantiere edile in Via Monte Novegno e all’interno della “Sanitaria ortopedia GOBBI” in Via SS. Trinità.

In entrambi i casi Z.S. si è avvicinato ai dipendenti delle ditte con la scusa di dover chiedere informazioni direttamente al titolare e, in un momento di distrazione, si è recato nelle zone adibite a spogliatoio/guardaroba approfittandone per mettere le mani sui portafogli delle due vittime sfilandone le banconote, procurandosi una refurtiva del valore complessivo di 700 euro.

Il soggetto, già noto ai militari per i suoi precedenti specifici, è stato individuato grazie alla descrizione fornita e ad alcune telecamere acquisite.