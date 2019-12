Furgone fuori strada, Camilla muore a 19 anni

Non ce l’ha fatta Camilla Maso, la diciannovenne studentessa universitaria di Pojana Maggiore che era uscita fuori strada guidando un furgone nella notte del 23 e 24 novembre scorsi nella strada verso Montagnana. La ragazza stava tornando dal fidanzato dopo aver lavorato come cameriera in un ristorante locale. Le cause della tragedia non sono ancora note ma pare che il veicolo sia finito fuori strada finendo contro un platano per l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. La ragazza, in come dal momento dell’impatto, è spirata ieri in ospedale.