Furgone a fuoco: danni al distributore e rischio esplosione

Sabato sera, alle 22.10, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Trieste a Montecchio Maggiore per l’incendio di un furgone presso un distributore carburante, fiamme divampate durante il riempimento di alcune taniche: nessuna persona ferita, gravemente danneggiata la stazione di servizio. I pompieri arrivati da Vicenza e Arzignano con due autopompe, due autobotti e 12 operatori, hanno circoscritto e spento le fiamme, che hanno bruciato un furgone, la pensilina, una colonnina di distribuzione e danneggiata un’altra. Un cliente era intento a riempire delle taniche di benzina quando per cause in corso di accertamento si sono sviluppate le fiamme che si sono subito estese. Sul posto i carabinieri. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza della stazione di servizio sono terminate dopo circa 4 ore.