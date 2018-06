FUORIPORTA – Chioggia… di corsa

Il Consorzio di Promozione Turistica “Con Chioggia Sì” ha aderito ​al primo Festival degli operatori della laguna sostenibile con il progetto “Crista” (turismo lento) e domenica 24 giugno ci sarà l’iniziativa inaugurale con la passeggiata dinamica: si tratta di un tour guidato per Chioggia e Sottomarina da fare di corsa o con la passeggiata veloce (bene accetti anche gli amanti del nordic walking). La passeggiata dinamica rientra nelle iniziative quotidiane “Sette giorni di emozioni nella laguna di Chioggia Venezia” che per tutta l’estate turisti e residenti potranno godere (le altre sono al lunedì la gita in trenino; al martedì la visita del bosco Nordio; al mercoledì la gita serale con il bragozzo Ulisse; al giovedì il bacaro tour; al venerdì la passeggiata serale per Sottomarina; al sabato mattina la caccia al tesoro per i bambini in pescheria e al sabato sera Chioggia Insolita, un viaggio nella città dei misteri e delle leggende).

La passeggiata dinamica guidata proseguirà poi tutte le domeniche mattina alle ore 9 davanti alla chiesa di San Martino a Sottomarina fino alla fine di agosto.

Prenotazione obbligatoria fino esaurimento posti presso il Consorzio ConchioggiaSI dal lunedi al venerdi dalle 09.00 alle 13.00 e presso la Direzione Centrale dei Bagni Lungomare a Sottomarina da effettuarsi fino alle ore 12.00 del sabato 23 giugno.

Info e prenotazioni Consorzio ConChioggiaSI www.chioggiavenezia.com

Via Cassiopea 33 30015 Sottomarina VE 041401846 info@chioggiavenezia.com

Lunedì, infine, il Consorzio con Chioggia Sì sarà presente all’isola della Certosa di Venezia per la presentazione del progetto: durante la giornata sarà proiettato il filmato di promozione del nostro territorio in bicicletta “Riding sunny city” prodotto dal consorzio stesso, che tanto successo ha ottenuto sui social.