Fratturato sul Monte Cimone, escursionista solitario soccorso

Attorno alle 13 il Soccorso alpino di Arsiero è stato allertato per un escursionista solitario di 69 anni che si era procurato fratturato una caviglia. L’uomo, un vicentino le cui iniziali sono G.Z. stava scendendo lungo il sentiero che dal Monte Cimone va a Tonezza. L’uomo, Fortunatamente la zona era con copertura telefonica e ha così potuto lanciare l’allarme. Raggiunto da cinque soccorritori è stato stabilizzato, e trasportato a piedi fino alla strada, per essere poi affidato all’ambulanza in arrivo dall’ospedale di Santorso.