Forte scossa di terremoto avvertita in molte regioni italiane

Lunedì 15 gennaio 2019 – Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in diverse regioni italiane alle 00.03. Moltissime segnalazioni arrivano da tutte le province venete, emiliane, marchigiane e toscane. (In base alle prime informazioni l’epicentro sarebbe stato in mare di fronte a Ravenna e l’intensità di 4.8 della scala Richter, ad una profondità di 15 km – dato da confermare). La scossa sarebbe stata avvertita distintamente anche in Friuli Venezia Giulia, Croazia e Slovenia.

Molte le segnalazioni anche da Vicenza e provincia.

In aggiornamento: in attesa di dati su rilevazioni e danni