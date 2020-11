Focolaio ad un matrimonio: 25 contagiati

Nelle scorse settimane una cerimonia matrimoniale tenutasi a Cornedo con pranzo in un ristorante a Brogliano si è trasformata in un focolaio, con 25 fra i partecipanti positivi al covid, compresi gli sposi. La notizia completa è riportata a pagina 10 nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza.

La cerimonia era stata organizzata rispettando le regole imposte dal dpcm: numero ridotto di partecipanti, distanziamenti sia in chiesa che al ristorante, ma questo non è valso a limitare il contagio. La probabile presenza di un asintomatico ha diffuso il virus. I primi sintomi sarebbero comparsi nei giorni successivi. Infettati anche un operatore sanitario e molti amici e parenti degli sposti. La donna ha anche partorito nel frattempo. La Valle dell’Agno è particolarmente colpita dal virus, tanto che nei giorni scorsi i sindaci, congiuntamente hanno emesso ordinanze restrittive per cercare di arginarne la diffusione.