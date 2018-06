ELEZIONI VICENZA – Francesco e gli altri, la vittoria del “semplice e spontaneo”

“Semplicità e spontaneità probabilmente hanno premiato. I cittadini sono stanchi delle campagne elettorali imbastite in maniera rigorosa ed in cui ogni singola apparizione dei candidati è studiata nei minimi particolari. La vittoria di Francesco Rucco, sindaco di Vicenza, al primo turno auspichiamo segni un cambiamento. Di certo non è positiva la scarsa affluenza alle urne nella città capoluogo, con poco più del 55% dei votanti. Analogamente le oltre 700 schede tra bianche e nulle fanno comprendere che la modalità di voto non è stata compresa da tutti”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, commenta i risultati delle recenti amministrative nella città di Vicenza. Il distacco di cinque punti tra i due candidati favoriti: Dalla Rosa (45,87%) e Rucco (50,64%), al primo turno, indica una chiara decisione dei vicentini che si sono recati al voto, al punto da non rendere necessario il ballottaggio. “Il sindaco Rucco l’ultimo weekend che ha preceduto le elezioni ha visitato con interesse il mercato coperto di Campagna Amica – commenta il presidente Cerantola – e ci siamo a lungo confrontati sull’importante ruolo dell’agricoltura in città. L’allora candidato alla carica di sindaco del capoluogo ha manifestato un interesse ed una sensibilità particolari per la vendita diretta e non ha mancato di far presente l’esigenza di riqualificare Vicenza a partire dai quartieri, considerando la vendita diretta, quindi i mercati, come un volano da non trascurare”. Coldiretti Vicenza, dal canto suo ha ricordato che il proprio progetto di rilancio associativo ha preso il via nel 2000, con il patto per il consumatore e l’impegno prosegue con al centro i cittadini, le cui istanze coincidono con quelle del mondo agricolo: tutela dei prodotti e del territorio, tracciabilità e produzioni locali. Francesco Rucco, di fronte ai produttori che hanno apprezzato la sua visita, è stato chiaro: “l’agricoltura in città ha un valore fondamentale e significa anche tutelare le aree verdi, oltre che azzerare il consumo ulteriore di suolo. Valorizzare e riqualificare i quartieri anche attraverso i mercati come quello coperto di Coldiretti è fondamentale se si ha a cuore la città e la vivibilità per la stessa da parte dei cittadini. Rispetto all’utilizzo dell’area dell’ex Camera di commercio, in cui sorge questo splendido mercato, credo sia decisamente discutibile l’ipotesi di Dalla Rosa di spostare degli uffici comunali. Bisogna riprendere in mano la città e lavorare anche in team con le categorie per ascoltare il mondo imprenditoriale e dare risposte che pure i cittadini attendono”. Positivi anche i rinnovi delle altre amministrazioni locali del Vicentino. A Barbarano-Mossano l’elezione di Cristiano Pretto è stata schiacciante (69,95%), così come a Castelgomberto per Davide Dorantani (56,90%), a Chiampo per Matteo Macilotti (90,24%), ad Enego per Ivo Boscardin (66,58%), a Quinto Vicentino per Renzo Segato (56,46%), a Rossano Veneto per Morena Martini (70%). Buon distacco tra i candidati anche a a Bolzano Vicentino per Daniele Galvan (41,68%), a Recoaro Terme per Davide Branco (39,31%) ed a Marostica, dove il giovane Matteo Mozzo è diventato sindaco con il 33,78%. “Auguro a tutti i sindaci eletti un buon lavoro, con l’auspicio che venga riconosciuta un’attenzione particolare al mondo agricolo – conclude il presidente Cerantola – che significa anche rispetto e tutela del territorio, promozione dei prodotti, quindi del turismo e, naturalmente, valorizzazione dell’economia locale”.