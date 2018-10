DUEVILLE – “Bracconiere TI MOSTRO”: i cacciatori veneti e la mostra sul bracconaggio

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

L’Associazione Cacciatori Veneti – Confavi organizza una mostra sul bracconaggio dal titolo “bracconiere TI MOSTRO”. L’evento, che già dal titolo lascia trasparire un messaggio chiaro contro il fenomeno del bracconaggio, sarà accessibile al pubblico da oggi al 25 ottobre e si svolgerà presso l’ex Scuola elementare in Via Adige nella frazione Passo di Riva.

“Grazie al prezioso contributo della Regione del Veneto – spiega Maria Cristina Caretta, Presidente dell’ Associazione Cacciatori Veneti – Confavi – è stato possibile allestire e curare una mostra nella quale verranno esposti ed illustrati gli strumenti e le tecniche utilizzate dai bracconieri, così come verranno illustrate le tecniche di contrasto a questo deprecabile fenomeno da parte degli Enti preposti. Uno dei principali obiettivi rimane quello di far comprendere al pubblico la sostanziale differenza tra il cacciatore, cioè colui che esercita l’attività venatoria nel rispetto delle normative e il bracconiere che invece le regole non le rispetta affatto”.

Il materiale esposto nella mostra, che verrà inaugurata oggi alle ore 17, è stato gentilmente concesso, temporaneamente e ad esclusivo uso didattico scientifico, dal Museo Civico di Storia Naturale di Jesolo.