Donna veneta precipita dalla Torre del Mangia a Siena: 15 anni fa si tolse la vita la gemella

Tragedia a Siena dove una donna padovana di 35 anni, che risiedeva a Montalcino, è precipitata dalla Torre del Mangia in piazza del Campo. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di suicidio, confermate dal ritrovamento di un biglietto nel quale vi sarebbero indicate motivazioni sentimentali per l’estremo gesto. Era sposata ed aveva due figli, di 5 e 7 anni. Nel 2004 la gemella era morta in circostanze analoghe a Jesolo. Sul posto i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Choc in centro cittadino. Piazza del Campo è una delle mete turistiche più note in Italia. Alcuni testimoni sono stati sentiti dalle forze dell’ordine.