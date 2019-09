Donna colta da malore sul Portule: soccorsa a piedi

Attorno alle 16 di ieri il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per una donna colta da malore a Cima Portule. L’escursionista 65enne di Montebelluna, si trovava con una comitiva. La donna è stata raggiunta dai soccorritori in fuoristrada a Bocchette Portule che poi hanno proseguito a piedi per raggiungerla. La donna, in barella, è stata poi accompagnata all’ospedale di Asiago.