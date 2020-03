Da vendita mascherine scoperto evasore

Controlli della Guardia di Finanza, eseguiti nell’ambito di autonoma attività di prevenzione in materia di “lotta al carovita” scaturita da una segnalazione di un cittadino al numero di pubblica utilità “117”, sono stati fatti nel comprensorio di Schio ove la locale Tenenza ha eseguito un controllo nei confronti di un pubblico esercizio del territorio, rilevando l’avvenuta vendita al dettaglio, ad un prezzo risultato – comunque – in linea con i normali prezzi di vendita al dettaglio, di alcuni dispositivi di protezione individuale (mascherine protettive). Nel corso del controllo, teso anche a verificare il prezzo di acquisto delle mascherine presso il fornitore delle mascherine con sede a Padova, è stato – tuttavia – appurato che quest’ultimo ha omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’I.R.A.P. per l’anno d’imposta 2018, a fronte della cessione di articoli medicali per oltre 100.000 euro. Pertanto, la Tenenza di Schio ha segnalato tale circostanze al Reparto territorialmente competente per la successiva constatazione delle violazioni fiscali nei confronti del grossista di articolari sanitari.