Coronavirus, Rigoli e Zaia: “Test fai da te a breve in farmacia”

Avrà la stessa facilità d’uso di un test di gravidanza e costi contenuti (si ipotizza una vendita in farmacia tra i 2 e i 3 euro).

Ma potrà giocare un ruolo fondamentale nell’opera di controllo della diffusione del Covid-19.

Si può ormai dare per imminente l’arrivo, in Veneto, dei primi test fai da te per la verifica di eventuali positività al coronavirus.

Secondo il dottor Roberto Rigoli, direttore dell’unità di microbiologia e virologia di Treviso e il governatore Luca Zaia, che ne hanno dato l’annuncio oggi durante la conferenza stampa, tra un paio di settimane in Veneto ognuno potrà infatti controllare, direttamente a casa propria, se è positivo o meno.