Coronavirus, annullato il Carnevale di Vicenza

ORE 12.40 – Coronavirus, Carnevale a Vicenza annullato a scopo precauzionale

A scopo precauzionale, su indicazione dell’Ulss 8 Berica, il sindaco informa di aver annullato il Carnevale di Vicenza in programma oggi pomeriggio con sfilata dei carri e spettacoli in Campo Marzo e in centro storico.

ORE 12.20 – Coronavirus, dichiarazione del sindaco e presidente della Provincia di Vicenza

“Fino a questo momento non sono segnalati nuovi casi di contagio o di sospetto contagio.

Sono costantemente a stretto contatto con i direttori generali delle Ulss 8 BERICA e Ulss 7 PEDEMONTANA, con il reparto malattie infettive dell’ospedale San Bortolo e con la Prefettura per coordinarci rispetto ai nuovi aggiornamenti che man mano arriveranno.

Stiamo monitorando la situazione e tutto è predisposto da un punto di vista sanitario.

Sono in corso di valutazione gli eventi di massa organizzati per il week end ma, al momento, non ci sono contro indicazioni al loro svolgimento.

Continueremo ad aggiornare la popolazione nel corso della giornata attraverso i media locali, sul sito istituzionale e sulle pagine ufficiali del Comune di Vicenza sui principali social network”.