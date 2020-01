Confcommercio Vicenza “spiega” la nuova Finanziaria

Comincerà da Vicenza, il prossimo mercoledì 29 gennaio, il roadshow della Confcommercio provinciale sulla Manovra di Bilancio 2020. Gli esperti dei servizi fiscali dell’associazione incontreranno le imprese del commercio, turismo e servizi per illustrare le principali novità della Finanziaria dal punto di vista tributario: dagli aspetti che impattano positivamente sulle imprese a quelli più problematici, legati ai vari adempimenti richiesti che appesantiscono il carico burocratico cui è sottoposto ogni contribuente. “Per noi è essenziale farci trovare al fianco delle imprese per chiarire i dubbi e dare le informazioni utili sulle opportunità esistenti, ma anche su come affrontare al meglio i vari tecnicismi introdotti – afferma Ernesto Boschiero, direttore di Confcommercio Vicenza -. Veniamo da un periodo complesso per le nostre imprese, tra fatturazione elettronica e corrispettivi telematici e dunque questi incontri sono quanto mai necessari”. Il calendario degli appuntamenti è, non a caso, fitto e distribuito sul territorio. Si comincia, come accennato, il 29 gennaio nella sede di Confcommercio Vicenza con due incontri, uno alle 13.30 e uno alle 20.30. Ci si sposta poi nella sede mandamentale di Valdagno il 5 febbraio alle 14.00. Quindi il 6 febbraio, in Confcommercio Lonigo, gli esperti incontreranno le aziende alle ore 14.00, per spostarsi alle 20.30 nell’Area Berica (l’incontro è a Barbarano Mossano, nell’ex Casa del Fascio, alle 20.30). Il roadshow prosegue a Marostica, il 7 febbraio, con un incontro nella sede mandamentale fissato per le ore 14.00. Sempre alle 14.00, ma l’11 febbraio, appuntamento in Confcommercio Arzignano, per concludere nel mandamento di Asiago, il 21 febbraio, alle ore 14.00 nella sala dell’Hotel Paradiso.

“All’ordine del giorno c’è innanzitutto un focus su alcune casistiche e problematiche ricorrenti sul tema dello scontrino elettronico – spiega il direttore Boschiero – poiché dal 1° di gennaio tutte le imprese del dettaglio sono state interessate da questa rivoluzione ed ora qualche “nodo tecnico” sta venendo al pettine”. Ma non mancheranno approfondimenti su altri “temi caldi” come il nuovo regime di compensazione dei crediti oltre i 5 mila euro (“che per questo primo anno andrà, purtroppo, a dilatare i tempi di utilizzo di tali somme da parte delle imprese”, spiega Boschiero); la riduzione graduale delle soglie limite per l’uso del contante e i vari incentivi per l’uso della moneta elettronica (compreso il bonus fiscale); nonché la lotteria degli scontrini, “che preoccupa non poco i nostri operatori – sottolinea il direttore di Confcommercio Vicenza – e sulla quale prosegue il nostro pressing per una proroga e un cambiamento radicale della sua impostazione”.

Non mancano, però, anche le novità positive di questa Manovra, che saranno anch’esse affrontate, a cominciare dalle deducibilità dell’Imu pagata sugli immobili strumentali e alcune semplificazioni fiscali come la periodicità trimestrale dello Spesometro e il versamento semestrale dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. “Disposizioni frutto anche del nostro pressing sulla politica – sottolinea Boschiero – assieme ad altri importanti risultati come la sterilizzazione per il 2020 degli aumenti Iva, l’abrogazione delle sanzioni sul mancato utilizzo del Pos, l’estromissione degli immobili strumentali per le ditte individuali e vari “bonus fiscali”: dai crediti d’imposta su investimenti strumentali e partecipazione a fiere internazionali, fino al bonus mobili”. Gli incontri sono aperti agli associati e a tutte le imprese del Terziario vicentino, che potranno dunque usufruire di un momento di confronto tecnico per affrontare al meglio i vari adempimenti.