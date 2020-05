Concitazione a Lonigo: Polizia Locale insegue giovane in centro per TSO

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Momenti di concitazione oggi pomeriggio intorno alle 15 nel centro di Lonigo, in via Macello. Diversi cittadini hanno segnalato la presenza di individui vestiti di bianco che inseguivano un giovane. Sul posto anche un’ambulanza.

Si trattava dell’azione di 4 agenti di Polizia Locale, che indossavano i dispositivi anti-covid, alle prese con l’esecuzione di un TSO su un giovane di 26 anni leoniceno, noto alle cronache e molto noto in città, pregiudicato per diversi reati contro il patrimonio e la persona. Il giovane, originario di fuori regione, oltre a soffrire di problemi psichici, si è reso protagonista di diversi episodi (minaccia, estorsione, furti,…). Dopo un breve inseguimento gli agenti sono riusciti a fermarlo e a caricarlo sull’ambulanza per il Trattamento sanitario obbligatorio.