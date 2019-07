Cinema a Montecchio con il vecchio West

Nei lunedì che vanno dal 15 luglio al 5 agosto il Castello di Romeo ospita la rassegna cinematografica “EffettoNotte 2019 – So far so West”, dedicata al cinema western e inserita all’interno del cartellone di Estate d’Eventi.

Immagini in bianco e nero si fondono con visioni a colori, paesaggi desertici si mischiano agli occhi del pistolero. I panorami si dilatano all’inverosimile tra polvere, sole, sangue e un bicchiere di whislty. Le avventure di Ford lasciano il passo alle storie di Hawlts, ai duelli infiniti di Leone e alla spietatelilia di Eastwood. Solo pochi ne usciranno incolumi, ancor meno vivi. Lasciamo da parte le nostre comode poltrone e inforchiamo le selle. Il nostro viaggio iniliia qui. La meta il sole al tramonto.

Le proiezioni in programma:

Lunedì 15 luglio, ore 21.15: Ombre rosse di John Ford (1939)

Lunedì 22 luglio, ore 21.15: Un dollaro d’onore di Howard Hawks (1959)

Lunedì 29 luglio, ore 21.15: C’era una volta il West di Sergio Leone (1968)

Lunedì 5 agosto, ore 21.15: Gli spietati di Clint Eastwood (1992)

Bigliettti:

Intero 6 euro – Ridotto e 4 euro (fino ai 30 anni e oltre i 65 anni).

Vendita presso la biglietteria del Castello da un’ora prima dell’inizio delle proiezioni.