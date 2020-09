CGIL: “Che fine hanno fatto i bonus dei lavoratori dello spettacolo e della cultura”

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Che fine hanno fatto i BONUS dei Lavoratori dello spettacolo e della cultura?

Governo e Regione Veneto continuano ad assicurare che il sostegno al settore dello spettacolo e della cultura non verrà meno in questa difficile fase di ripresa, peccato che ancora oggi migliaia di Lavoratori sono senza alcun reddito e che gli ammortizzatori sociali arrivano con ritardi ingiustificabili (sono in pagamento le indennità di maggio!).

INPS continua ad avere tempi di erogazione dei BONUS inaccettabili, molte richieste “congelate” senza apparente motivo continuano a non ricevere risposte (ignorando la documentazione inviata dai Lavoratori e dai Patronati) e non si ha alcuna traccia dei MILLE euro previsti dal decreto n. 104 di agosto.

Il 10 luglio scorso anche la Giunta Regionale del Veneto si è impegnata a riconoscere un BONUS di MILLE euro ai lavoratori della cultura e dello spettacolo. Sul sito delle Regione si legge che questa somma sarà erogata automaticamente a tutti i percettori del “BONUS nazionale 600 €” dei mesi precedenti. Ma anche in questo caso non si alcuna traccia di questo BONUS e nel frattempo i lavoratori, insieme ai famigliari, fanno fatica a sopravvivere…

Il settore è ripartito solo a parole, nei fatti sale cinematografiche e teatri non hanno ancora le condizioni per riaprire, e comunque dove la riapertura è avvenuta si registra un’attività a ranghi molto ridotti. Le produzioni sono pochissime e gli spettacoli teatrali sono perlopiù monologhi per i quali vengono scritturate pochissime persone (spesso una sola persona).

Terminata la stagione estiva, sarà ancora più complicato organizzare concerti o altri spettacoli, nel rispetto delle norme COVID e a quel punto le produzioni potrebbero addirittura fermarsi o, nella migliore delle ipotesi, subire un ulteriore rallentamento.

I Lavoratori di questo settore hanno bisogno di AIUTO adesso!!!

Al Governo chiediamo che intervenga nei confronti di INPS per:

Erogare i BONUS nazionali già approvati e ancora non erogati;

Dia risposte alle numerose domande bloccate apparentemente senza alcun motivo;

Eroghi immediatamente il “BONUS MILLE euro” previsto dal d.l. 104 (agosto).

Alla Regione Veneto chiediamo che intervenga nei confronti di INPS per:

Erogare il “BONUS MILLE euro” regionale promesso a tutti i lavoratori del settore.