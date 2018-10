CALCIO – Stasera Vicenza-Monza: Rosso “contro” Berlusconi: il Cavaliere in tribuna al Menti?

Ci sarà anche Silvio Berlusconi, stasera, al Menti? Sono giorni che si rincorrono le voci della presenza del Cavaliere, stasera, per la sfida Vicenza-Monza. Ma, per ora, nessuno ha ufficializzato la presenza di Berlusconi in città, anzi, le bocche dei bene informati sono tutte cucite.

I due imprenditori, ora “avversari” sul campo, hanno assistito spesso assieme alle partite del Milan, uno a fianco all’altro, allo stadio Meazza: l’uno da proprietario, mister Diesel da tifoso. Dopo l’acquisizione, ufficializzata a settembre, da parte del Cavaliere del Calcio Monza con l’amico di sempre Galliani, inserito nel girone B di serie C come il L.R. Vicenza, è parso subito chiaro ai più che i due imprenditori si sarebbero sfidati da avversari.

“Berlusconi mi ha promesso che verrà allo stadio Menti in occasione di Vicenza-Monza – aveva detto Rosso solo poche settimane fa all’Ansa- vorrà dire che questa volta ognuno tiferà per la sua squadra”. “Non sono sorpreso che Berlusconi sia rientrato nel mondo del calcio – aveva aggiunto Rosso – è un ‘malato del pallone’, troppo innamorato di questo sport” – aveva concluso il patron del L.R. Vicenza nell’intervista.

Ed arriviamo ad oggi: stasera i due imprenditori saranno avversari in una sfida d’alta classifica in Serie C. I due, è immaginabile, in ogni caso si sentiranno prima del match perché si conoscono bene e hanno anche collaborato nel Milan. Sono già due anni che il Milan, infatti, veste Diesel perché proprio la società di Rosso è «style partner» dei rossoneri. Chi poteva mai immaginare di ritrovarli rivali due anni dopo?

Uniti dallo passione per il calcio, uniti anche dagli obiettivi, Mister Diesel e il Cav: i cambi di assetto societario hanno risvegliato l’entusiasmo dei tifosi di Vicenza e Monza: l’idea è di scalare un gradino già in questa stagione agganciando la promozione. Ambizioni confermate dalla classifica: i brianzoli sono secondi ad un punto dalla capolista Crotone, il Vicenza appena una lunghezza dietro.

La sfida di stasera, dalle ore 20.30 al Menti, sarà diretta dall’arbitro Nicolò Cipiriani della sezione AIA di Empoli, coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti di Prato e Alessandro Colinucci di Cesena. Mister Colella ha convocato ventuno giocatori. Assenti Bortot, Razzitti e Pasini. Fuori Stefano Salvi per squalifica.

Portieri: Albertazzi, Grandi

Difensori: Andreoni, Bianchi Davide, Bizzotto, Bonetto, Mantovani, Solerio, Stevanin

Centrocampisti: Bianchi Nicolò, De Falco, Laurenti, Zarpellon, Zonta

Attaccanti: Arma, Curcio, Gashi, Giacomelli, Maistrello, Rover, Tronco