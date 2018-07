BUONGIORNO VICENZA: AIM si fonde con Verona o Treviso?

Il piano per l’aggregazione di AIM con altre municipalizzate nato durante l’amministrazione Variati era incanalato su Verona grazie anche ad un forte sintonia tra il sindaco di Vicenza di allora e Flavio Tosi, solo che nel giro di due anni sono cambiate completamente le condizioni di partenza. A Verona, inaspettatamente, vince Federico Sboarina, dando scacco sia al sindaco uscente che aveva lanciato la sua compagna, in piena opposizione a Tosi, sia al Centrosinistra. A Vicenza, un mese fa, Francesco Rucco fa l’asso pigliatutto del Centrodestra e va al governo della città dopo dieci anni di Variati. In tutto questo la coincidenza dei civici di Centrodestra che vincono (sia Rucco che Sboarina hanno trascorsi in AN) inviterebbe a pensare che l’asse tra Vicenza e Verona risulterebbe confermato, sia pure con simboli e uomini diversi, la sostanza dell’ok alla fusione tra le due municipalizzate venete, insomma, apparirebbe scontata.

Eppure nei corridoi della politica aggregativa regionale si vocifera che ci sia un’altra ipotesi pronta a scompaginare il quadro, ed è l’arrivo di Ascopiave come possibile alternativa ad AGSM. Il perché è facilmente spiegabile, Treviso è a trazione leghista, la Regione anche e il principale partner della coalizione che sostiene Rucco è proprio la Lega. Quindi nei prossimi mesi potrebbe essere messa in campo l’alternativa a Verona caldeggiata, si dice, dal Carroccio.