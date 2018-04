BROGLIANO – Scontro tra 3 auto: 3 feriti (FOTO)

Poco dopo le ore 20 di stasera, i vigili del fuoco sono intervenuti per lo scontro tra tre auto lungo la SP 102 in via Pozza a Brogliano: tre feriti. La squadra dei pompieri di Arzignano hanno messo in sicurezza i veicoli e soccorso insieme al personale del suem 118 i tre conducenti: due uomini e una donna rimasti feriti, che sono stati portati in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore con la rimozione dei veicoli da parte del soccorso stradale.