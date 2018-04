BRENDOLA – Suv investe ciclista: grave. Traffico bloccato in paese

Oggi pomeriggio a Brendola un ciclista è stato travolto da un Suv. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 16.30, in centro, tra via Rossini e via Revese. Il ciclista, un 55enne, è finito sotto una Fiat Freemont, rimanendovi incastrato. Subito soccorso dai passanti, la situazione è parsa subito grave e all’arrivo dell’ambulanza il ciclista è stato subito portato al San Bortolo in codice rosso. Traffico congestionato in paese e circolazione bloccata. Sul posto anche la polizia locale, sia per i rilievi di rito che per regolamentare le auto in colonna.