BREGANZE – Truffa ai danni di grossa azienda del settore edilizia

La truffa corre sul web. Una grossa azienda di Breganze, la Faresin Building, ha denunciato alla Polizia di Stato di Vicenza una truffa subita qualche mese fa.

Faresin Building Spa di Breganze è una nota azienda leader nella produzione di casseri e casseforme metalliche specifiche per edilizia industrializzata, con affari in tutto il mondo.

L’episodio denunciato risale al mese di luglio 2017, quando all’azienda è pervenuta una mail nella quale risultava che il gruppo Impregilo, altrettanto noto, richiedeva un preventivo per due commissioni in Ungheria (puntelli per travature e pannelli per casseformi). Ne è seguito l’invio del preventivo per un ammontare di 68 mila euro (più Iva), l’accettazione dello stesso e successivamente l’invio della merce in Ungheria. Non vedendo pervenire il bonifico entro i 30 giorni concordati al momento della vendita, l’azienda vicentina ha deciso di sporgere denuncia dopo aver verificato che l’Impregilo non aveva chiesto le due commissioni. La richiesta sarebbe infatti pervenuta da indrizzi mail con dominio simile a quello di Impregilo.