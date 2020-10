Blitz anti-spaccio allo skate park: denunciati alcuni giovani

Lunedì la polizia locale Alto Vicentino ha organizzato un servizio di controllo specifico allo Skate Park di via XXIX Aprile, soprattutto dopo varie segnalazioni giunte dai cittadini sulla presenza di consumatori e spacciatori di droga. Alle ore 14:40 un agente in abiti borghesi ha notato che un uomo 49enne aveva appena ricevuto una bustina da parte di soggetto noto, che si trovava nei pressi di una panchina dello skate park. Il cliente è stato seguito e, a seguito del controllo, ha consegnato una dose di marijuana. Dopo la perquisizione del giovane sulla panchina, un ragazzo 26enne residente a Schio, è stato rinvenuta un’altra dose di marijuana e una di eroina, occultate negli abiti. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per spaccio di stupefacenti e, poiché soggetto all’obbligo di dimora presso la sua abitazione dalle 21 alle 6, è stato proposto per un aggravamento della misura in questione.

Martedì 13 ottobre, sempre a Schio, la polizia locale aveva segnalato 2 ragazzi appena maggiorenni, trovati in possesso di una dose di marijuana.