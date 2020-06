Biblioteca Bertoliana – Riaprono le sale studio

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il sindaco Francesco Rucco si è recato in visita in Biblioteca Bertoliana mercoledì 10 giugno in occasione della riapertura delle sale studio.

Da ieri, infatti, sono a disposizione le sale studio delle biblioteche del centro (Palazzo San Giacomo e Palazzo Costantini) e delle succursali (Anconetta, Laghetto, Riviera Berica, Villa Tacchi e Villaggio del Sole).

Inoltre, il sindaco, a Palazzo San Giacomo, ha avuto modo di vedere la vetrina allestita con alcuni documenti relativi all’anniversario della strenua difesa della città contro le truppe austriache, vissuta tra il maggio e il giugno del 1848 e conclusasi con la definitiva capitolazione avvenuta proprio il 10 giugno.

