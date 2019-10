Beppe GrilloTerrapiattista: il nuovo show nei teatri

Il nuovo spettacolo di Beppe Grillo esilarante e dirompente nella sua dissacrante analisi della società. Dopo oltre 40 anni di comicità e invettiva, il 2020 sarà l’anno del ritorno nei teatri di Beppe, con un nuovo show in cui si racconterà come ha sempre fatto. In modo allo stesso tempo prepotente e intimo, ma autentico, prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è. Immancabile il riferimento agli eventi dell’attualità più recente filtrati dalla sua pungente ironia. Una spettacolo in cui Beppe condivide ancora una volta la sua visione del mondo che è e che verrà.

Beppe Grillo, il più popolare comico italiano, nasce a Genova nel 1948. Scopre il proprio talento nei locali della sua città, ma il vero successo lo trova a Milano quando si esibisce in un provino di fronte ad una commissione RAI (presente anche Pippo Baudo) improvvisando un monologo. Da questa esperienza scaturiscono le sue prime partecipazioni a trasmissioni televisive (Secondo Voi 1977-78 e Luna Park 1979) imponendosi subito con i suoi monologhi di satira di costume e rompendo, con l’improvvisazione, quelli che erano gli schemi “professionali” della televisione.

Biglietti ufficiali in vendita da lunedì 7 ottobre su zedlive.com, via Ticketmaster Italia e presso i punti vendita abituali.