BASSO VICENTNO – Stasera si fa il punto sui PFAS

Il Coordinamento dei Comuni contro i Pfas (di cui anche Noventa fa parte) organizza per martedì 15 ottobre ore 20.45, nella Sala Multifunzionale di Agugliaro (via Umberto I), una serata informativa per fare il punto sulla situazione riguardo all’emergenza pfas. In allegato la locandina dell’incontro! La cittadinanza dell’Area Berica è invitata a partecipare.

Modera il giornalista Franco Pepe.