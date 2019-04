BASSO VICENTINO – Uomo vittima della truffa dello specchietto, due denunciati

I Carabinieri della Stazione di Sossano, nella giornata del 01 aprile 2019, a conclusione di attività investigativa, indagavano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per truffa in concorso, F.B 27enne e S.B 25enne, entrambi residenti a Noto in provincia di Siracusa.

Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma, avviati a seguito della ricezione della denuncia, permettevano di appurare che gli indagati, nella mattinata del 28 marzo 2019, in Sossano si rendevano responsabili della c.d “truffa dello specchietto” ai danni di un 71enne residente ad Orgiano, al quale addebitavano il danneggiamento del veicolo nella loro disponibilità, proponendo di risolvere bonariamente la controversia ed inducendo in questo modo la parte lesa a consegnargli la somma di € 100,00.

Solo successivamente l’anziano, resosi conto di essere stato vittima di una truffa, si rivolgeva ai militari della locale Stazione che risalivano agli autori del fatto.