Autostrada A4: incidente e disagi al traffico, un ferito

Gravi disagi al traffico stamane dopo le 10 in autostrada A4 nel tratto compreso tra Verona Sud e Sommacampagna in direzione di Milano. L’autostrada è rimasta bloccata a causa di un incidente in cui è rimasta coinvolta un’autovettura Mustang, finita contro un guardrail. Dopo l’impatto alcuni pezzi sono finiti nella vicina tangenziale sud della città scaligera, fortunatamente senza conseguenze. Ferito l’automobilista.