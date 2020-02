Autobotte si ribalta: 33.000 litri di prosecco finiscono in un canale

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Un’autobotte che stava trasportando 33mila litri di prosecco si è capovolta su un fianco oggi a Giavera del Montello (Treviso): illeso l’autista, un 60enne che è risultato negativo all’alcooltest. Sul posto al lavoro, i tecnici Arpav e vigili del fuoco di Treviso e Montebelluna che hanno steso in acqua delle panne assorbenti. Il camionista, nel far passare una macchina, è finito per capovolgersi sul terreno adiacente perchè a causa del peso l’asflato ha ceduto.