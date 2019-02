Auto a fuoco mentre è in marcia: distrutta

Poco prima delle 17 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Via Circonvallazione a Sossano per l’incendio di un’auto. Il conducente della Fiat Punto ha visto fumo entrare nell’abitacolo, ha subito accostato nel parcheggio scendendo dall’auto, che ha subito preso fuoco. La squadra dei pompieri accorsi da Lonigo hanno spento le fiamme, che oramai avevano completamente avvolto la vettura. Le operazioni di completo spegnimento raffreddamento della vettura e rimozione della vettura sono durate circa un’ora e mezza.