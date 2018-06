ASIAGO – I biancorossi in ritiro a luglio sull’Altopiano: tutti gli appuntamenti

Nel segno della continuità, della vicinanza ai propri tifosi e del forte legame con il territorio, così si potrebbe riassumere la scelta dell’Altopiano e della città di Asiago come sede del ritiro biancorosso per il prossimo campionato. La squadra di mister Colella soggiornerà infatti dal 17 al 28 luglio presso il Linta Park Hotel, allenandosi presso le strutture sportive dello stadio Zotti, messe a disposizione dal Comune di Asiago e dall’ASD 7 Comuni 1967 A.C.. Un rapporto iniziato nel 2012 con la dirigenza del Bassano Virtus e un ritorno ad Asiago, da dove manca dalla seconda parte del ritiro dell’agosto del 2000, per la città di Vicenza che abbraccia così la propria provincia e i propri tifosi, nella località dell’Altopiano già teatro di numerosi ritiri biancorossi fin dai primi anni ’30. Nel periodo sono state già programmate due gare amichevoli per testare la preparazione in vista dell’inizio del campionato: domenica 22 luglio, alle ore 17 contro l’ASD 7 Comuni 1967, squadra militante nel campionato di Seconda Categoria; mentre mercoledì 25, alle ore 17, il test amichevole sarà contro il Real Vicenza SSD, team di giocatori svincolati. Al termine della gara contro l’ASD 7 Comuni è previsto un saluto alla Città di Asiago da parte della dirigenza, della squadra e dello staff tecnico. Appuntamento fissato alle 19,30 presso Piazza II Risorgimento, nel cuore cittadino, per ringraziare le autorità locali per l’ospitalità e per iniziare a far conoscere da vicino ai tifosi la nuova compagine biancorossa.