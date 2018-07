ASIAGO – Fiori neri e male parole firmate da ex alunne sulla tomba della maestra

«Da parte di tutte quelle alunne che hai avuto il piacere di terrorizzare… non grazie»: un bigliettino redatto a mano fa capolino su una cassetta di legno di colore scuro con adagiati all’interno dei vasetti di fiori colorati di nero: il lugubre ricordo, evidentemente per nulla commosso, è un macabro omaggio floreale che qualche giorno fa ha fatto la sua comparsa sulla tomba di un’anziana ex maestra del paese morta da poco. Sono i parenti di Laura Rigoni, insegnante elementare che ha vissuto tutta la sua vita in Altopiano ed insegnato fino agli anni Novanta in varie scuole locali, a denunciare lo sprezzante gesto di cui è stata protagonista la defunta maestra. La maestra Laura è morta alla veneranda età di 89 anni nei giorni scorsi e, dopo il suo funerale, peraltro molto partecipato, i parenti hanno trovato, tra le tante corone di fiori, anche questa sorpresa per nulla gradita. E adesso in paese sono in molti a chiedersi chi siano le responsabili e il perché di questo gesto così plateale.