ARZIGNANO – Nordic Walking “archeologico” tra strade e colli

Nell’ambito degli Incontri tra Natura e Storia il Sistema Museale Agno-Chiampo – Museo Zannato propone per domani sabato 16 giugno ARCHEONORDIC WALKING, una passeggiata tra strade e colli di Arzignano accompagnati da un maestro di Nordic Walking e una storica locale per riscoprire i tesori del nostro territorio. Attraverseremo contrade e siti di interesse storico-archeologico, dalla Rocca ed il suo borgo, al Ponte romano a passerella di Via Canove, recentemente interessato da un’ intensa ripulitura dell’area. Possibilità di noleggio delle bacchette alla partenza. In collaborazione con Città di Arzignano, Scatola Cultura coop e Nordic Walking Sci Club di Chiampo. Ritrovo ore 8.45, partenza ore 9.00 da Villa Brusarosco, Arzignano