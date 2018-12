ARZIGNANO – Netto calo della percentuale di stranieri

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Registra negli ultimi anni una forte diminuzione degli stranieri in città, passati dalle quasi 5.500 unità (anno 2010) a poco più di 4.100 (2018). In 8 anni la riduzione è stata del 25%.

“Grazie al Nucleo immigrazione appositamente creato all’interno della Polizia Locale, in questi 8 anni anni, abbiamo controllato oltre 2.200 abitazioni, allo scopo di prevenire sovra-affollamenti e situazioni igieniche precarie. Controlli e Prevenzione stanno riportando la situazione a numeri gestibili”, dichiarano congiuntamente il sindaco Giorgio Gentilin, il presidente del Consiglio Comunale Enrico Marcigaglia e il vicesindaco Alessia Bavilacqua.

Il trend è iniziato dopo il 2010 e si è accentuato negli ultimi 8 anni.

Se infatti al 31 dicembre 2010 la popolazione straniera rappresentava oltre il 21% dei residenti ad Arzignano, al 29 novembre 2018 tale percentuale è scesa al 16,11%.

Il numero cittadini stranieri residenti nello stesso periodo è passato da 5.498 a 4.118, segnando una riduzione di 1.380 unità (-25%).

Fra gli stranieri il gruppo etnico più numeroso è quello proveniente dall’India (1.209), seguito dai cittadini del Bangladesh (616), della Serbia (461) e del Kosovo (414). I cittadini stranieri provengono da 69 diversi Paesi.

Il sindaco Giorgio Gentilin e il Presidente del Consiglio Enrico Marcigaglia:

“Arzignano è una città ospitale, ma rispetto delle regole ed ordine sono i requisiti essenziali che richiediamo agli stranieri che vengono a vivere ad Arzignano.

Sei anni fa, all’interno della Polizia Locale, abbiamo creato un apposito Nucleo Operativo dedicato al Controllo dell’ Immigrazione. Un ‘importante lavoro di monitoraggio e prevenzione è stato eseguito, in particolare grazie a ben 2.217 controlli eseguiti presso le abitazioni di stranieri. L’intensa attività di verifica ha innanzitutto lo scopo di controllare e prevenire casi di sovraffollamento e mancanza di igiene e di idoneità abitativa all’interno delle abitazioni.

Alessia Bevilacqua, vice sindaco:

“Ogni giorno anche con il servizio sociale lavoriamo per l’accoglienza e l’integrazione in particolare di famiglie con minori, nell’aiuto, orientando le famiglie a vivere la nostra città ; tuttavia il rispetto delle regole e’ necessario quanto la capacità di integrare”

L’attività del Nucleo Controllo immigrazione (anni 2012 – 2018)

Comm. Maurizio Dal Barco e Domenico Natangelo

n. 2.217 Abitazioni Controllate

n. 320 sanzioni rilevate per mancato rispetto dei parametri di idoneità abitativa

n. 140 sanzioni rilevate i materia di rispetto della normativa sull’ospitalità

n. 887 controlli documentali su procedure di ospitalità