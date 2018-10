ARZIGNANO – Marzia Bisognin lascia il web: la youtuber italiana più famosa al mondo chiude il suo canale

“Ho amato ogni singolo momento della mia esperienza su YouTube. Ma non voglio forzarmi a continuare quando sento di essere pronta per qualcosa di diverso”. Con queste parole, Marzia Bisognin, tra le youtuber italiane più famose al mondo, ha detto addio ai suoi 7 milioni di follower. 26 anni, di Arzignano, Marzia nei suoi video visualizzati 567 milioni di volte parlava di tendenze, moda, cucina e anche videogame. Oggi la giovane arzignanese è salita alla ribalta dei media nazionali per questa sua scelta che nell’era del social-web sta già facendo discutere. Marzia vive a Brighton, in Inghilterra, con il fidanzato svedese, Felix Kjellberg alias PewDiePie: uno degli youtuber più conosciuti al mondo, con 67 milioni di followers. Ed è stato proprio il boyfriend a trasmetterle la passione per la vita “tramite il Tubo”. Marzia, come racconta La Repubblica oggi, ha lanciato il suo canale nel 2012 divenendo in breve tempo quello con più iscritti in Italia. Ma negli anni Bisognin non si è dedicata solo ai video: nel 2014 arriva ‘La casa dei sogni’, il suo primo libro per Newton&Compton. “A 22 anni non potevo scrivere un’autobiografia, meglio un horror” dichiarava all’epoca. Dopo l’annuncio dell’addio a Youtube e la cancellazione di tutti i video tranne sei, Marzia lascia dietro di sè followers disperati che proclamano di non riuscire più a vivere senza vederla in video quotidianamente come erano abituati e chi, invece, tenta di capire questa virata improvvisa e questa scomparsa repentina dal mondo social. Infine, c’è chi ipotizza anche un’abile mossa pubblicitaria e non sono pochi quelli che si dicono certi del ritorno di Marzia in qualche altra piattaforma social. Come diceva il poeta: chi vivrà, vedrà.