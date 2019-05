ARZIGNANO – Incendio in un condominio in centro: palazzo evacuato (FOTO&VIDEO)

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

H 15.30 – L’incendio è stato innescato da uno scaldasonno. L’appartamento è inagibile visti gli ingenti danni. Gli altri condominio sono rientrati.

H 12.30 – Un incendio è divampato poco fa verso le 12 in centro ad Arzignano, in un appartamento all’ultimo piano del condominio “Maestri” in via Kennedy. I pompieri sono stati chiamati da alcuni condòmini dopo che una famiglia – madre, padre e figli – proprietaria dell’appartamento ha dato l’allarme. Nella fuga concitata, le chiavi del portoncino blindato dell’appartamento è rimasta all’interno della stessa: i vigili del fuoco hanno quindi prima dovuto scardinare la porta e poi procedere a spegnere l’incendio. Dalle prime informazioni, l’incendio, partito dalla camera da letto del figlio mentre stava dormendo, è stato di lieve entità: solo tanta paura e qualche danno ai mobili in casa. L’intero palazzo è stato comunque evacuato per precauzione. Non si registra nessun ferito. L’incendio è stato spento e la situazione è sotto controllo: i pompieri stanno facendo le valutazioni del caso, in particolare nel sottotetto, per decidere se e quando far rientrare tutti i condòmini.