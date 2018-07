ARZIGNANO – In fiamme bancali in azienda di prodotti chimici

Sabato alle ore 23.00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sesta Strada ad Arzignano per l’incendio di alcuni bancali all’interno di un’azienda di stoccaggio di prodotti chimici. L’allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno visto del fumo venire fuori dal fabbricato. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, constatato che le fiamme erano circoscritte solo all’imballaggio esterno di alcuni i prodotti caricati su pallet, sono riusciti a portare fuori del capannone i bancali, dove si è proceduto al completo spegnimento con degli estintori. Le cause che hanno innescato le fiamme sono al vaglio dei vigili del fuoco e del servizio prevenzione e protezione. Le operazioni di messa in sicurezza dell’azienda sono terminate dopo circa tre ore.