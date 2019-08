Apre il bar sulla terra terrazza della Basilica palladiana

Apre oggi il bar sulla terrazza della Basilica palladiana da cui si può godere di un suggestivo panorama della città.

“Finalmente riusciamo ad offrire ai vicentini l’opportunità di trascorrere il tempo libero seduti ai tavolini del bar di quella che considero una delle più belle terrazze al mondo, godendo di un belvedere privilegiato da dove immortalare scorci unici grazie al panorama impareggiabile – dichiara l’assessore al turismo e alle attività produttive Silvio Giovine.

“La terrazza della Basilica è un luogo meraviglioso da cui si apprezza una vista unica della città. La nostra amministrazione ha voluto offrire l’apertura della Basilica, monumento nazionale, 365 giorni l’anno, garantendone quindi sempre la visita anche in concomitanza con l’allestimento di esposizioni temporanee o di altri eventi culturali” – precisa l’assessore alla cultura Simona Siotto.

Il bar della terrazza, gestito dalla ditta Palladio 9 srl, con sede ad Altavilla Vicentina, rimarrà aperto fino al 30 settembre del 2019, dall’1 aprile 2020 al 30 settembre 2020 e dall’1 aprile 2021 al 30 settembre 2021, con possibilità di rinnovo per il periodo estivo del 2022, previa valutazione dell’amministrazione comunale.

OrariIl servizio bar in terrazza è previsto fino al 30 settembre il martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 18 alle 23; venerdì e sabato dalle 18 all’una; sabato e domenica dalle 10 alle 13.

Sarà possibile visitare la Basilica palladiana (il loggiato al primo piano, il salone e la terrazza) fino al 30 settembre da martedì a domenica dalle 10 alle 16, martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle 18 alle 23, venerdì e sabato dalle 18 all’una.

Dall’1 ottobre all’6 gennaio 2020 il monumento sarà accessibile da martedì a domenica dalle 10 alle 15.

Ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura.

Biglietto d’ingressoI visitatori residenti a Vicenza e provincia per accedere al monumento pagheranno 2 euro (esibire documento attestante la residenza), i visitatori residenti al di fuori del territorio provinciale 4 euro. Durante l’apertura del bar e durante eventi a ingresso gratuito l’ingresso sarà di 1 euro.L’abbonamento personale per l’intera stagione (validità dal 19 aprile 2019 al 6 gennaio 2020) costa 7 euro.