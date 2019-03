Anziano ciclista investito sulle strisce

Oggi pomeriggio alle 13.45 F.D., 22enne di Caldogno, alla guida di Ford Fiesta stava percorrendo via Roma con direzione Thiene. Giunto all’altezza dell’attraversamento pedonale di fronte allo stabilimento industriale Telwin, per cause in corso di accertamento, ha investito in prossimità delle strisce P.B., 85enne da Villaverla, che era in sella alla sua bici.

A seguito dell’urto il ciclista è stato caricato su cofano e parabrezza, per poi essere sbalzato sull’asfalto. Intervenuta l’ambulanza 118, è stato trasportato al Pronto Soccorso di Santorso in codice giallo. Era cosciente pur presentando lesioni al capo ed alla mano.

Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino.