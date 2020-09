Ancora maltempo: danni a palestra di Sarego

Ieri sera, alle 21:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Piave a Sarego presso la palestra comunale per la messa in sicurezza del tetto, dopo il distacco di due lamiere dalla copertura per il vento, che ieri sera ha interessato la zona. La squadra dei pompieri accorsi da Lonigo, ha messo in sicurezza la struttura provvedendo a posizionare un telo, che è stato fissato con delle corde, evitando così momentaneamente le infiltrazioni per la pioggia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alla mezzanotte.